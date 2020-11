Trump-Biden, le elezioni presidenziali USA si mescolano allo sport. Sui social: “Remuntada”

Joe Biden contro Donald Trump. Gli Stati Uniti eleggono il loro Presidente. Sono in corso i vari spogli dei voti e la battaglia tra i due principali candidati si fa più dura che mai. Il numero uno uscente sembrava sfavorito ma i numeri lo danno, per ora, in netta ripresa se non addirittura in vantaggio.

Trump-Biden, le elezioni USA si mescolano allo sport sui social

Sono tanti gli utenti che in queste ore stanno vivendo sui social l’attesa per il nuovo presidente degli Stati Uniti. Di seguito, alcuni dei post più divertenti legati anche al mondo dello sport. Al momento il fotomontaggio di Trump con la maglia del Barcellona nella storica rimonta contro il Psg nel 2016 (6-1 dei blaugrana) domina incontrastato…