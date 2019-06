Tutti pazzi per Buffon: quattro squadre a caccia del portiere

Gianluigi Buffon è pronto ad una nuova avventura. Il portiere ex Juventus ha lasciato il Paris Saint-Germain ed è alla ricerca di una squadra che possa dargli gli ultimi momenti di gloria nel calcio giocato. Il sogno dell’estremo difensore è quello di chiudere al top, magari giocando la Champions League, ma soprattutto di essere assoluto numero uno.

In tal senso, come riportano diversi quotidiani europei, tra tutti A Bola, per Buffon ci sarebbe davvero la fila. Se il Porto sembra essere la meta ideale per il portiere, è anche vero che il richiamo dell’Italia si fa sentire, con l‘Atalanta che vorrebbe affrontare la prossima Champions League con l’esperienza del numero 1 italiano a disposizione. Non è, però, da escludere anche la pista spagnola, con il Valencia che sta facendo dei tentativi.

Inoltre, come aggiunge Sky Sports, anche in Inghilterra ci sarebbe stato un approccio: il Leeds di Bielsa avrebbe tentato di convincere il portierone. Qui, però, potrebbe esserci un problema di appeal, in quanto la societò inglese milita nella seconda divisione britannica.