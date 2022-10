Vacanze – Le più belle esperienze da fare in viaggio almeno una volta nella vita

La rubrica sul benessere sui viaggi e le vacanze

I viaggi sono per tutti esperienze indimenticabili, ricordi da conservare sia con la famiglia, sia in compagnia dei propri amici, ma anche da solo. Al mondo ci sono mete bellissime, che tutti dovrebbero vedere almeno una volta.

Non mancano, però, anche avventure emozionanti da vivere assolutamente. Potrebbe quindi capitarvi di essere al posto giusto e al momento più opportuno e, in questo caso, ci sono alcuni eventi a cui non dovreste davvero mancare.

Vediamo in questo articolo quelle più famose e, non si sa mai, potreste scoprire che è proprio lì vicino che siete diretti.

Vedere dal vivo uno spettacolo di Broadway

Se amate il teatro, non c’è evento più bello di quelli messi in scena a Broadway, dei musical dalla bellezza inimmaginabile, con numeri musicali e scenografie che vi lasceranno a bocca aperta.

Se pianificate un viaggio a New York, di certo questa è una tappa che non dovete perdervi. Anche chi non è appassionato del genere, davanti a i migliori spettacoli di Broadway a New York, ne sarà di certo affascinato.

D’altronde, tantissimi attori hollywoodiani hanno calcato i palcoscenici di Manhattan per mostrare il loro talento. Con le sue centinaia di spettacoli all’anno, potrete recarvi a Broadway in qualsiasi momento dell’anno, così da vivere una vera e propria magia che non ritroverete in nessun altro posto simile.

Andare in Patagonia per percorrere il W o l’O trekking a Torres del Paine

La Patagonia è una terra che pochi scelgono come meta per i propri viaggi, ma non lasciatevi ingannare, perché ne resterete stupiti. Una terra magnifica, ricca di bellezze naturali e ampie zone selvagge.

Non solo, perché questo luogo è un vero e proprio paradiso per chi ama il trekking, grazie al fatto che qui chi vuole intraprendere un percorso ha un numero di scelte praticamente infinito.

Se le sfide non vi spaventano, allora potreste valutare di dirigervi alla volta del Parco Nazionale di Torres del Paine, qui sono tantissimi gli appassionati che arrivano da tutto il mondo per esplorarne le bellezze a piedi.

I percorsi più famosi sono due in particolare, il circuito O, ovvero quello che circumnaviga la catena del Paine e il circuito W, che è in pratica solo una parte dell’O.

Tenete presente, però, che questi percorsi richiederanno più giorni di cammino, in particolare per il primo ci vorranno circa 6 o 8 giorni, a seconda della vostra preparazione, dell’andatura e del numero di soste che intendete fare.

È sicuramente una sfida impegnativa, ma chi vi regalerà panorami fantastici e la vista del famoso Mirador de las Torres, dove nell’ultimo giorno di trekking potrete ammirare tre torri su un laghetto celeste e una vista magnifica.

Visitare il Grand Canyon

Se amate la natura e i grandi spazi, allora dovete assolutamente percorrere il Rim to Rim del Grand Canyon. Per far questo dovrete partire da una delle due sponde, sia essa quella Nord o quella Sud e arrivare all’altra.

Non sarà facile, ci saranno discese e poi salite e bisognerà essere abbastanza preparati fisicamente. Basta pensare che chi decide di vivere questa esperienza, comincia ad allenarsi circa un anno prima per essere adeguatamente pronto.

Sicuramente l’impresa non è da tutti, anche perché le condizioni non sono delle migliori. Si parla di 37 chilometri, interessati da 1700 metri di dislivello in discesa e ben 1300 metri in salita, senza contare un’escursione termica notevole che potrebbe mettervi a dura prova.

La media per compiere il percorso è di circa due o tre giorni, ma c’è anche chi riesce a terminarlo in giornata. Vale però la pena, potreste infatti avere l'occasione di ammirare dal vivo la gola più famosa del mondo, interessata da milioni di anni di erosione, a partire addirittura dal Paleozoico.

Percorrere la famosa Transiberiana

Qui parliamo di tutto un altro tipo di avventura, perché si tratta di un lungo viaggio in treno, perfetto per chi ama godersi bei panorami con un ritmo più lento e rilassante. Un percorso che vi porterà a esplorare buona parte della Transiberiana, 9300 km per l’esattezza.

Questa enorme ferrovia collega addirittura Mosca a Pechino e risale al lontano 1900, quando venne inaugurata in occasione dell’Esposizione universale di Parigi. Per chi ama un’avventura dal tocco un po’ retrò, deve sapere che il viaggio durerà circa una settimana.

Di certo non vi mancherà il tempo per riflettere insomma, la cosa bella è che potrete incontrare davvero tantissime persone diverse, viaggiatori da tutto il mondo.

Oltre a scambiare quattro chiacchiere, ammirare il panorama e fare un po’ di introspezione, potrete dormire in comode cuccette, mangiare nella cabina ristorante, leggere o fantasticare sulle infinite distese della Mongolia o sul freddo della Siberia.

Vedere dal vivo l’aurora boreale

Alzi la mano chi non ha mai sognato di vedere finalmente dal vivo uno dei fenomeni naturali più belli e famosi del mondo, che ha origine da particelle a elevate energia provenienti dallo spazio e dal sole.

In pratica, quando si verificano grosse esplosioni ed eruzioni solari, queste particelle vengono sparate dal sole in grande quantità e, nel momento in cui incontrano il campo magnetico terrestre, regalano questo incredibile spettacolo pieno di colori.

Le luci fluorescenti di verde, azzurro, giallo e viola che scendono sulla terra, formano infatti un gioco visivo unico al mondo, tale da far credere nei tempi passati che fossero in realtà gli spiriti dei morti che ritornavano sulla terra.

Anche questa però è un’avventura cucina addosso agli amanti dell’azione, non di certo per pantofolai. Ci sono, infatti, diversi luoghi al mondo dove vedere questa meraviglia, il più bello in assoluto che vale la pena di consigliare resta però l’Islanda, anche per via dei suoi paesaggi così diversi dai nostri, selvaggi e a tratti malinconici.

Non è l’unica alternativa però, se infatti avete programmato una vacanza in posti come la Norvegia, la Svezia, oppure la Finlandia, potreste comunque avere l’opportunità di vedere dal vivo una vera aurora boreale. Infine, altre opzioni restano la Lapponia e in alcune notti più limpide d’inverno anche la Scozia.

Fare un bagno in compagnia di veri squali

Ebbene, questa è davvero un’avventura degna di chi ama le imprese più adrenaliniche. Non si tratta, infatti, di certo di avere a che fare con un animale qualsiasi, qui si parla del predatore più temuto di sempre, protagonista di incubi e film horror come pochi altri esseri viventi, ovvero il grande squalo bianco.

Una specie tremendamente affascinante, che da sempre si è resa protagonista di storie avvincenti e racconti travolgenti e che purtroppo oggi è anche a rischio di estinzione.

Nonostante in molti credano il contrario, in realtà questa specie non rappresenta un particolare pericolo per l’uomo, anzi, come tutte le creature, ha un ruolo molto importante per l’ecosistema, in questo caso quello marino.

Avere la fortuna di ammirare queste creature nel loro habitat naturale non è una fortuna di cui in tanti possono fregiarsi, se quindi questa esperienza può interessarvi, potrete viverla tutta, immergendovi in una gabbia in ferro che vi farà da protezione e vedere questi squali nuotare a pochi metri da voi.

Sicuramente questa sarà un’immagine che non dimenticherete facilmente, nemmeno negli anni a venire. Se invece lo squalo bianco è davvero troppo per voi, potreste valutare di fare un incontro con un suo cucino un po’ più amichevole. Parliamo del famoso squalo balena, anche questo gigantesco, ma di certo meno letale e pericoloso.