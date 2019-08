Wanda Nara confermata a Tiki Taka: con lei anche Cassano e Vieri

Nonostante qualche polemica di troppo, Wanda Nara è stata confermata per la prossima stagione di Tiki Taka. La trasmissione sportiva targata Mediaset vedrà ancora la showgirl argentina protagonista per l’annata calcistica 2019-2020.

Lo conferma Mediaset e anche il conduttore della trasmissione Pierluigi Pardo. Con la moglie e agente di Mauro Icardi, ecco due new entry già apparse nella scorsa stagione: Antonio Cassano e Christian Vieri che saranno ospiti fissi nel salotto calcistico. L’esordio è fissato per domenica 25 in prima serata e se ne vedranno delle belle…

Resta solo da capire se Wanda Nara parlerà ancora dell’Inter e dell’ex capitano nerazzurro o se, da qui alla fine del mercato, le attenzioni della showgirl si sposteranno su qualche altra squadra.