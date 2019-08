Wanda Nara, il padre si schiera: “Maxi Lopez è una persona eccellente. Giusto che veda i suoi figli…”

Wanda Nara è sempre al centro dei rumors. Spettacolo, lavoro e vita privata sono spesso in simbiosi. Anche in questo caso, dopo le vicende legate al futuro del marito, nonché assistito, Mauro Icardi, la showgirl arriva alla cronaca per la vita privata legata all’ex compagno Maxi Lopez e ai loro figli.

A parlare della telenovela Wanda Nara-Maxi Lopez, è stato Andres Nara, padre dell’argentina. Intervenuto nel corso del programma radiofonico El show del Espectáculo l’uomo ha parlato della controversa situazione tra sua figlia e l’attaccante, in seguito alla separazione: “Lo scontro con Maxi Lopez? Difendo un po’ Maxi Lopez perché è il padre dei miei nipoti ed è una persona eccellente. Non mi intrometto nell’aspetto economico, lo lascio da parte quando si tratta di sentimenti. I soldi vanno e vengono. Il problema è molto mediatico. Personalmente desidero che veda i suoi figli, che condividano del tempo insieme, sono importanti per entrambi. Wanda ha il suo carattere e io ho il mio. Nessuno vuole rinunciare al proprio. Ho principi antichi. Continuerò ad essere suo padre. Mi comporto molto bene. Deve comportarsi lei da figlia. Sono aperto, non mi rifiuto di parlare con lei ma è impossibile per me mandarle un messaggio. Ho parlato con gli amici e mi hanno detto che la mia posizione è impeccabile”.