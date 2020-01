Non solo calcio per Wanda Nara. L’argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, sarà opinionista al Grande Fratello Vip. Nel frattempo, Wanda ha deciso di mandare in tilt i propri fan, postando uno scatto davvero rovente. La manager dell’attaccante del Paris Saint-Germain è nuda sotto la doccia. La foto è già diventata virale tra i numerosissimi utenti che la seguono sui social.