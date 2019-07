Wanda Nara replica a Maxi Lopez: “La giustizia mi ha sempre dato ragione”

Non si è fatta attendere la risposta di Wanda Nara all’accuse di Maxi Lopez, suo ex marito che, nei giorni scorsi, ha affermato che la donna non gli permette di vedere i figli. La showgirl, per replicare, ha scelto ancora una volta i social e, nello specifico, twitter. Queste le parole dell’agente nonché attuale moglie dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi.

GIUSTIZIA – “Le bugie, le diffamazioni o gli attacchi li denuncio alla giustizia, che potrà anche essere lenta, ma che mi ha dato sempre ragione. La giustizia prima o poi arriva. Non ho tempo da perdere in niente, io penso alla mia vita, al mio lavoro e soprattutto alla mia principale priorità: i miei cinque figli”.