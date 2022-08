Zanardi, incendio nella villa. Danni ai macchinari che assistono Alex

Zanardi è rimasto coinvolto due anni fa in un grave incidente stradale

Incendio oggi nella villa di Alex Zanardi a Noventa Padovana. Nell'abitazione dell'ex pilota di F1 e campione paralimpico sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente spento le fiamme. Le causa del rogo potrebbe essere riconducibile a un incendio dell'impianto fotovoltaico. In questo momento, secondo quanto riferisce l'Ansa, i vigili del fuoco stanno valutando se ci siano eventuali danni ai macchinari che assistono lo stesso Zanardi. Si valuta il trasferimento del campione per alcune notti in modo da ripristinare nuovamente l'ordine nella sua abitazione dopo quanto accaduto.