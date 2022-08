A Catania scatta World Beach Games. Italia-Norvegia dove vederla in tv

Alla See Sicily Beach Soccer Arena iniziano le qualificazioni alla fase finale della manifestazione la cui fase finale è in programma il prossimo anno a Bali

A Catania si alza il sipario sulle qualificazioni ai World Beach Games che da oggi fino al 4 settembre, vedranno impegnate le Nazionali maschile e femminile di beach soccer. Alla See Sicily Beach Soccer Arena , allestita sulla Playa della città siciliana, tocca ai maschi inaugurare i giochi alle 17.30 (diretta su Rai Sport +HD, canale 58 DT) contro la Norvegia (l'ingresso allo stadio è gratuito), e trattandosi del primo match, sarà importante, per classifica e morale, mettere subito nella giusta carreggiata il prosieguo del torneo.

In raduno nella città siciliana dal 17 agosto, i ragazzi di Del Duca hanno sostenuto tutti i giorni sessioni di allenamento e di rifinitura: “Sono molto fiducioso – dice il tecnico Azzurro – e se i ragazzi metteranno lo stesso impegno e daranno seguito a quello che hanno fatto sinora, vedremo risultati e bel gioco”. Il ct è molto soddisfatto del nuovo corso di questa Nazionale che con l’innesto di alcuni giovani (i due giocatori del Viareggio BS Bertacca, Fazzini nati nel 2001 e il neo campione d’Italia col Pisa BS, l’oriundo brasiliano, Josep Gentilin, nato nel 2000), le new entry di Remedi e Genovali (Viareggio BS) e la riconferma di alcuni senatori quali, tra gli altri, Carpita, Zurlo Gori e Sciacca, ha trovato il giusto mix di fisicità ed esperienza: “E’ un gruppo che ha ‘gamba’, che riesce col suo gioco riesce a dare intensità ed avere il dominio del campo. La squadra dello scorso anno era sicuramente più esperta e tattica ma meno dinamica: contro la Norvegia sarà la partita a darci i riscontri del lavoro dei giorni passati”. Sugli avversari: “ E’ da molto tempo che non affrontiamo la Norvegia le cui caratteristiche sono usualmente la prestanza fisica, un buon palleggio e pericolosità nei calci da fermo. Ma se i ragazzi giocano con la stessa leggerezza, liberi da pensieri, con cui si sono allenati in questi giorni, non dovremmo avere grossi problemi”.