A Le Castellet c’è già un Leclerc che trionfa: è Arthur in Formula 3

Charles ha faticato con la Ferrari (7° in qualifica) ma a risollevare il morale dei Leclerc c'ha pensato il fratello minore Arthur che ha vinto Gara-2 di Formula 3

In casa Leclerc oggi si festeggerà ma non stavolta per Charles che nelle qualifiche di Le Castellet con la sua Ferrari ha ottenuto il settimo tempo bensì per il fratellino. Arthur Leclerc, cha ha fatto sua Gara-2 di Formula 3 sul circuito di Le Castellet ha vinto. Per il monegasco un successo netto dopo essere scattato dalla pole e l'abbraccio finale da parte del fratello Charles prima di salire sul podio. A complimentarsi con lui anche Mattia Binotto, team prinicpal della Ferrari. Il pilota classe 2000 ha posto le basi del successo in Gara-1 artigliando la 12esima posizione partendo dal fondo dello schieramento dopo uno sfortunato k.o. in qualifica. Scattato dalla pole position Arthur Leclerc non ha tremato mantenendo la testa della corsa dalla prima all’ultima curva.