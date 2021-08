Accuse di doping a Marcell Jacobs, Malagò non ci sta: “Che imbarazzo!”

Il numero uno del CONI risponde e difende l'atleta italiano

In America e inghilterra qualche importante giornale ha insinuato il dubbio del doping per Marcell Jacobs dopo la vittoria dei 100 metri. Accuse velate ma che sono arrivate dritte all'ambiente italiano ben difeso dal numero uno del CONI GiovanniMalagò che ha risposto duramente alla polemica: "Le considerazioni di alcuni vostri colleghi sono veramente fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista. Oggi ha risposto bene Paolo Camossi, allenatore di Marcell. Parliamo di atleti che vengono sottoposti quotidianamente ai controlli antidoping e quando fanno un record tutto si raddoppia. Il numero dei test è impressionante. Dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta. Per questo la mia è una difesa a spada tratta di Marcell".