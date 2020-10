Akinfenwa, nuova avventura all’orizzonte: è in trattativa per entrare nel mondo del wrestling!

Il muscolosissimo attaccante Adebayo Akinfenwa potrebbe aver trovato uno sport adatto al suo fisico, il famoso attaccante in forza al Wycombe potrebbe presto abbracciare il mondo del Wrestling. D’altronde, la possente muscolatura del giocatore è assolutamente predisposta per intraprendere un cammino del genere, che secondo quanto riportato da The Sun, potrebbe presto trasformarsi da idea a realtà.

LA WWE NEL FUTURO

Il forte attaccante nigeriano potrebbe quindi abbandonare il mondo del calcio per lanciarsi nella innovativa carriera da wrestler. Vince McMahon, lo storico patron della WWE starebbe provando a convincere il calciatore che nell’ultima stagione ha realizzato 10 reti in 39 partite. Il desiderio di diventare wrestler frullava già da qualche mese nella testa dell’attaccante, che proprio lo scorso aprile era uscito allo scoperto dichiarando questa sua nuova ambizione che potrebbe ben presto vedere realizzata.