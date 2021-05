Alex Schwazer, Tas respinge appello per sospensione squalifica

La decisione sull'atleta italiano

Niente da fare per l'atleta italiano. Il Tas si è pronunciato contro la richiesta presentata da Alex Schwazer e dai suoi legali alla Corte federale svizzera per sospendere la sentenza di squalifica comminata da Wada e World Athletics.

Nel suo appello Schwazer aveva richiesto la riapertura del processo sportivo e la sospensiva della squalifica di 8 anni comminata dal Tas nell’agosto 2016 durante le Olimpiadi di Rio. In caso positivo avrebbe cercato di strappare in extremis la qualificazione alla prossima Olimpiade. Adesso, si resta in attesa della sentenza finale della Corte federale svizzera che deciderà sul futuro di Schwazer, nel caso di un ulteriore no, l'italiano potrebbe rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo ma in quel caso ci saranno tempi lunghi che non gli consentirebbero di partecipare a Tokyo 2021.