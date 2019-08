Alonso, rientro possibile in Formula 1 già durante il 2019: ecco la destinazione

La storia d’amore tra Fernando Alonso e la Formula 1 potrebbe non essersi conclusa nel 2018. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il pilota asturiano sarebbe stato contattato da diversi team desiderosi di avere in squadra il due volte campione del mondo. Attualmente, in pole position ci sarebbe la Red Bull: il team austriaco è pronto a silurare Pierre Gasly, apparso poco convincente e lontanissimo dai risultati del compagno Max Verstappen. Se così fosse, andrebbe a comporsi un vero e proprio Dream Team, pronto ad interrompere l’egemonia della Mercedes. E lo squadrone potrebbe formarsi già in questo 2019.