Atletica, Europei indoor: storica doppietta con Ceccarelli che anticipa Jacobs

60 - Nella prima semifinale dei 60 metri Samuele Ceccarelli sfreccia in 6.47 per un altro enorme progresso nella sua formidabile stagione. È il miglior tempo europeo dell’anno, il quinto di sempre a soli sei centesimi dal record europeo di Marcell Jacobs, sette centesimi in meno del 6.54 con cui ha vinto il titolo italiano due settimane fa ad Ancona. Un crono che è ancora più strepitoso se si considera che il 23enne toscano non è al meglio della condizione: “Ho qualche linea di febbre, ma ho cercato di pensare solo a me stesso, correndo il più tranquillo possibile”. Dopo pochi metri è già in testa e diventa imprendibile per tutti: alle sue spalle in 6.52 il britannico Reece Prescod, finora al comando nelle liste europee di quest’anno con il 6.49 del meeting di Berlino. Vince la sua semifinale anche il campione olimpico Marcell Jacobs che domina in 6.52 e si dimostra in crescita migliorando il primato stagionale di 6.55 davanti al 6.60 dell’austriaco Markus Fuchs. Piace soprattutto la fase di accelerazione, in cui si distende per scavare un solco tra sé e gli avversari. Al traguardo però l’oro mondiale ed europeo indoor in carica si lascia andare a una smorfia e racconta: “Quando ho provato il blocco, ho sentito una gamba chiudersi, ero un po’ in ansia, ma non ho tirato fino in fondo e ora cercherò di recuperare”. Nella seconda semifinale passano di diritto lo svedese Henrik Larsson (6.56) e il ‘brit’ Jeremiah Azu (6.59), ripescati lo slovacco Jan Volko (6.58) e il polacco Dominik Kopec (6.59). Si torna in pista per la finale delle ore 18.55 con i jet azzurri in prima fila, al via con i tempi più veloci del turno intermedio.