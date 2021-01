Atletica, Tortu positivo al Covid

Anche il primatista italiano dei 100 metri Filippo Tortu è risultato positivo al Covid 19. L’atleta ha annunciato sui social network di aver “da poco fatto il test rapido per il Covid-19 e, nonostante le prevenzioni messe in atto, sono risultato positivo. Voglio rassicurarvi sulle mie condizioni, sto bene, ma la mia priorità è far stare al sicuro tutte le persone viste nell’ultimo periodo e osservare la quarantena fino a quando non tornerò negativo”. Tortu ha quindi spiegato di aver già contattato tutte le persone con cui è stato a contatto invitando “di prestare massima attenzione ed effettuare il test”. Il velocista azzurro ha effettuato anche un test sierologico, i cui risultati arriveranno tra lunedì e martedì.