ATP Masters 1000, Sinner batte Delbonis e festeggia compleanno

In una giornata iniziata con due ore e mezza di ritardo a causa della pioggia Jannik, undicesima testa di serie, supera in due set l’argentino Delbonis

Ventesimo compleanno con vittoria per Jannik Sinner al “Western & Southern Open”, sesto ATP Masters 1000 in calendario, dotato di un montepremi di 3.028.140 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un WTA 1000). Sinner, n.15 ATP e 11esima testa di serie, ha sconfitto per 62 75, in un’ora e 38 minuti di gioco, il mancino argentino Federico Delbonis, n.48 del ranking.

Tra i due non c’erano precedenti e Jannik, dopo aver annullato due palle-break nel secondo gioco ha strappato la battuta al 30enne di Azul, che si è salvato da 0-40 ma poi si è arreso alla quinta chance per l’azzurro. L’altoatesino ha confermato il break (3-1) e poi ne ha preso anche un secondo (4-1) ma lo ha restituito immediatamente (4-2). Jannik ha reagito infilando un parziale di quattro giochi consecutivi che gli ha permesso non solo di assicurarsi il primo set (6-2) ma anche di partire con un break di vantaggio nella seconda frazione (2-0).

Delbonis ha provato a restare attaccato al Nex Gen di Sesto Pusteria e nel settimo game è stato anche bravo, infilando quattro punti consecutivi, a recuperare da 15-40 evitando il doppio break. Di più, ha riagganciato Sinner (contro-break all’ottavo gioco) e poi lo ha superato passando in vantaggio per 5-4. In un combattutissimo undicesimo game l’altoatesino si è ripreso il break di vantaggio e poco dopo ha archiviato la pratica per 7-5 con una prima vincente. Non il miglior Sinner - non sempre troppo centrato al momento di chiudere il punto - ma comunque sufficiente per chiudere in due set.

Prossimo ostacolo per Jannik il vincente del match - in programma martedì - tra lo statunitense John Isner, 36enne di Greensboro n.25 ATP, ed il britannico Cameron Norrie, 25enne nato a Johannesburg, n.31 del ranking.