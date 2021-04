Atp Montecarlo: si ferma la corsa di Sinner battuto da Djokovic in due set

Si ferma la corsa a Montecarlo di Jannik Sinner. Nel match più atteso della giornata al ‘Rolex Monte-Carlo Masters” è uscito di scena il finalista del Masters di Miami. L’altoatesino, n.22 ATP (ennesimo best ranking), che aveva inaugurato nel migliore dei modi la sua prima partecipazione al torneo monegasco battendo in due set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.46 del ranking, reduce dalla semifinale di Marbella la scorsa settimana (e finalista a Monte-Carlo nel 2017), ha ceduto 64 62, in un’ora e 34 minuti, al serbo Novak Djokovic, già vincitore due volte di questo torneo (2013 e 2015).

Sul Campo Ranieri III il 19enne di Sesto Pusteria sfidava per la prima volta il numero uno del mondo, che gli ha fatto capire più o meno subito che una cosa è allenarsi insieme, un’altra la partita. Almeno che ora. Jannik ha iniziato senza timori reverenziali ed è stato anche bravo a strappare la battuta a Nole nel terzo gioco (2-1) ma ha dovuto subire la reazione, controllata ma non per questo meno determinata, del serbo che ha infilato un parziale di quattro game consecutivi (5-2). L’altoatesino però non ha mollato e nel nono gioco si è ripreso il break con Djokovic che ha ceduto la battuta dopo essere stato avanti 30-0 (5-4). Il numero uno del mondo ha sotterrato in rete il primo set-point ma non il secondo e, strappando per la terza volta il servizio all’azzurro, ha chiuso il parziale (6-4) con un urlo liberatorio.

Contro il miglior ribattitore al mondo Jannik è tornato ad avere problemi nel quarto gioco della seconda frazione: ha salvato una prima palla-break ma sulla seconda Djokovic ha portato a casa uno scambio massacrante, ed il break (3-1). Nole ha incrementato ulteriormente il livello di spinta (4-1), Sinner ha provato a stargli dietro fallendo un’opportunità di riaprire il parziale nel settimo gioco (5-2). In quello successivo l’altoatesino ha annullato due match-point al numero uno del mondo ma poi gli ha consegnato il successo con un doppio fallo (6-2). Alla prossima. Del resto “Jannik è il futuro del nostro sport, anzi può essere già considerato il presente”, ha detto Djokovic in conferenza stampa….

BENE FOGNINI – Prosegue decisa la marcia del campione in carica Fabio Fognini nel “Rolex Monte-Carlo Masters”, secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Fognini, n.18 ATP e 15esima testa di serie, dopo aver iniziato la difesa del titolo superando in due set il serbo Miomir Kecmanovic, n.47 del ranking, si è ripetuto regolando 63 63, in un’ora e 21 minuti, l’australiano Jordan Thompson, n.63 del ranking.