Australia in fiamme, Bosnich propone: “Lo sport dovrebbe fermarsi”

L’Australia continua a bruciare e a vedere il proprio territorio andare distrutto. Per fronteggiare l’emergenza si sono fatti avanti diversi sportivi. Un parere autorevole viene dall’ex portiere del Manchester United Mark Bosnich che è scoppiato in lacrime ai microfoni di Sky Sport: “È stato un disastro assoluto, un vero disastro, che non ho mai visto in tutto il tempo che ho trascorso qui in Australia. Le persone hanno perso tutto, compresa la loro vita. Oltre sei milioni di ettari sono stati distrutti e sono in corso. L’aria qui a Sydney … puoi vedere solo a circa 300 metri di distanza. Personalmente, sono sempre dell’opinione che quando c’è un tale disastro tutto il resto dovrebbe praticamente fermarsi. Abbiamo avuto il dibattito sullo spettacolo pirotecnico per la notte di San Silvestro e sul perché le persone soffrano così tanto che credo che il minimo che tu possa fare è fermarti. Ma come mi è stato reso noto, ci sono persone provenienti da tutto il paese e dal mondo con tariffe e hotel prepagati. È molto difficile perché non ci sono precedenti e le persone soffrono davvero.