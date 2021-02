Auto, l’Alfa Romeo Spider Irvine messa all’asta da Lady Gaga

Ci sono auto che segnano un’epoca. Uno di queste è l’Alfa Romeo Spider Irvine che prende il nome dall’ex pilota di F.1 che l’ha acquistata. Lady Gaga, la nota cantante con la passione per la moda, ha anche ottimi gusti per quanto riguarda le auto ma oggi si è saputo che l’americana ha messo all’asta la terza serie di Spider, chiamata “Aerodinamica” realizzata dal 1983 al 1990. L’edizione in vendita, però, è ulteriormente limitata: prende il nome di Graduate in America, in onore del film “Il Laureato”. L’auto è stata messa all’asta senza prezzo di serva e al momento ha un’offerta massima inferiore agli 8 mila dollari. L’asta si concluderà tra due giorni.