Barella pazzo del basket: “Il mio idolo è James. Ecco cos’ho fatto per lui”

Non solo calcio nella vita di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter si è raccontato ai microfoni di DAZN, svelando anche alcune passioni insospettabili, come il basket: “È il mio secondo amore dopo il calcio. Nella mia famiglia giocano più a basket che a calcio. Il mio idolo è LeBron James. Sembra strano detto da un giocatore di calcio, ma lo è anche per la persona. Dove va lui si tifa. Ho chiamato anche il mio cane LeBron. Ho studiato la sua storia, le difficoltà che ha avuto. Oltre a essere insieme a Michael Jordan il più forte di sempre, lo stimo tantissimo come persona e come professionista. Guardando lui ho avuto molti stimoli”.