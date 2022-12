Basket, dopo 12^ giornate al comando c’è la Virtus Bologna

Il punto dopo 12 partite di Serie A

Redazione ITASportPress

Dopo un Santo Stefano pieno di basket e spettacolo, la Serie A UnipolSai 2022/23 vede ancora la Virtus Segafredo Bologna in testa alla classifica, grazie alla vittoria spettacolare all’overtime per 82-87 sul parquet della Carpegna Prosciutto Pesaro. A seguire e staccata di solo due punti, c’è l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha dominato il derby lombardo contro l’Openjobmetis Varese per 96-84.

Al terzo posto in solitaria e con un record di 8-4, c’è la Bertram Yachts Tortona, reduce dal k.o. interno contro la NutriBullet Treviso per 90-95. A quota 14 punti c’è invece un quartetto, composto da Dolomiti Energia Trentino (sconfitta dalla Pallacanestro Trieste per 74-68), Carpegna Prosciutto Pesaro, Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia (reduce dal successo del Taliercio contro il Banco di Sardegna Sassari per 86-76).

L’ultimo spot valido per un posto alla Frecciarossa Final Eight 2023 è momentaneamente occupato dalla Germani Brescia, che vanta un record di 6-6 e che ha sconfitto Reggio Emilia nel posticipo per 84-77. Appena fuori dalle prime otto ci sono tre squadre a quota 10 punti: Banco di Sardegna Sassari, Givova Scafati e Happy Casa Brindisi (queste ultime due squadre si sono affrontate al PalaPentassuglia, con i campani vincenti per 71-75).

Nella parte bassa della classifica si trovano successivamente Tezenis Verona (reduce dal blitz di Napoli per 74-80), Pallacanestro Trieste, GeVi Napoli e NutriBullet Treviso, tutte con un vantaggio di quattro punti sul fanalino di coda UNAHOTELS Reggio Emilia, che ha all’attivo una striscia di 7 k.o. consecutivi in Serie A.