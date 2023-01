Basket Serie A, grande Milano: il punto al termine della 13^ giornata

E' già in archivio con il botto dell'Olimpia Milano la 13^ giornata di Serie A di basket. Al termine si può dire che la Virtus Segafredo Bologna viene agganciata a quota 11-2 e superata in classifica (in virtù dello scontro diretto appena perso per 74-96) dall’EA7 Emporio Armani Milano che vola a ritmo della Eurolega. Alle spalle di meneghini e felsinei c’è la Bertram Yachts Derthona Tortona che, grazie al libero di Christon della vittoria sul parquet dell’Openjobmetis Varese, sale a quota 18 punti e stacca il pass per la Frecciarossa Final Eight 2023.