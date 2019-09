Basket, USA shock: giù dal trono dopo 9 anni. Francia in semifinale

Il regno è finito. Gli Stati Uniti perdono la corona iridata conquistata nel 2010 e vengono eliminati ai quarti di finale del Mondiale di Basket in corso in Cina. Gli statunitensi erano dati per favoriti, nonostante l’assenza di diverse stelle dell’NBA. Eppure nessuno si sarebbe mai aspettato un disastro di simili proporzioni, con i campionissimi incapaci di salire almeno sul podio. Era dal 2006 che gli USA non vincevano il titolo iridato: allora si fermarono in semifinale. Non succedeva dal 2002 che la formazione a stelle e strisce non chiudesse almeno tra le prime quattro. Il merito di questa impresa va alla Francia che realizza un capolavoro. I transalpini rimontano uno svantaggio di 7 lunghezze all’inizio dell’ultimo quarto e si impongoo 89-79 grazie ad un sontuoso Rudy Gobert.