Baskonia-Virtus Bologna Eurolega: orario e dove vederla in diretta

Squadre in campo alle 20:30 oggi giovedi 22 dicembre.

Redazione ITASportPress

Baskonia-Virtus Bologna, si gioca oggi la sfida molto tosta per la formazione italiana guidata da Sergio Scariolo. In campo alle 20:30 per il 15° turno di Eurolega. Entrambe in ottimo stato: chi avrà la meglio?

Baskonia-Virtus Bologna: orario e dove vederla in tv Tutto è pronto per la sfida odierna tra Baskonia e Virtus Bologna. Si gioca alla Fernando Buesa Arena, con la palla a due fissata per le ore 20:30. La squadra italiana di Sergio Scariolo affronta una delle formazioni "più calde" del momento, reduce da quattro vittorie consecutive in Europa, otto se si contano anche quelle in Liga ACB.

Oltre a Jordan Mickey e Semi Ojeleye già assenti la scorsa settimana, non sarà disponibile Isaia Cordinier per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro. Ci sarà, invece, Hackett recuperato dal guaio muscolare accusato domenica a Brescia. "Baskonia è in un grande momento soprattutto in casa. I loro numeri sono davvero buoni, soprattutto in termini di punti segnati e percentuali al tiro e, recentemente, anche in termini di efficienza difensiva. Dovremo essere consapevoli che l’impatto sarà duro e dovremo essere pronti a cogliere le opportunità che avremo durante la gara", le parole di Scariolo alla vigilia. Lui, ex della sfida dopo aver allenato la formazione spagnola dal 1997 al 1999 e poi nel 2013-14.

La sfida odierna potrà essere vista in diretta tv dagli appassionati su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW. Palla a due, come detto, prevista alle 20:30.