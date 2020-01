Bryant, il messaggio emozionante della moglie: “Non riesco ad immaginare una vita senza Kobe e Gigi…”

Ha aspettato qualche ora prima di parlare ufficialmente e condividere il proprio dolore. Vanessa Bryant, moglie dell’atleta tragicamente morto nel recente incidente in elicottero, ha lasciato ad Instagram il compito di manifestare il proprio dolore. Parole emozionanti e strappalacrime quelle affidate al social network dalla compagna del campione NBA:

“Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno mostrato supporto e amore durante questo momento orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo decisamente bisogno. Siamo completamente devastati dalla perdita improvvisa del mio adorato marito Kobe, incredibile padre per i nostri bambini, e per la mia bellissima e dolce Gianna, una adorabile e splendida figlia e una fantastica sorella per Natalia, Bianka e Capri. Siamo anche devastati per le altre famiglie che domenica hanno perso qualcuno a loro caro: condividiamo il loro dolore intimamente. Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostro dolore in questo momento. Mi conforta il pensiero che Kobe e Gianna sapessero entrambi di essere amati profondamente. Siamo incredibilmente fortunati ad averli avuti nelle nostre vite. Vorrei fossero con noi per sempre. Sono i nostri meravigliosi doni del cielo che ci sono stati portati via troppo presto. Non sono sicura di quello che ci riserverà la vita, perché è impossibile immaginare cosa sarà senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno cercando di farcela, con Kobe e la nostra piccola Gigi che ci illuminano la via. Il nostro amore per loro è senza fine, incommensurabile. Vorrei poterli abbracciare, vorrei poter dare loro un bacio. Averli con noi, per sempre. Grazie per aver condiviso con noi il vostro dolore e il vostro supporto. Chiediamo il rispetto e la privacy di cui avremo bisogno per navigare questa nuova realtà. Grazie per tenerci nelle vostre preghiere, e per amare Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri e me”, ha scritto Vanessa Bryant.