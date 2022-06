Catania e Basket Varese, Pelligra dà 2 milioni poi 45% quote. Stadio e palazzetto nel mirino

Pelligra Group, gruppo che fa capo oggi a Ross Pelligra, terza generazione della famiglia di imprenditori immobiliari con origini siciliane (precisamente da Solarino) dopo aver presentato l'offerta per avere il Catania, ha investito anche nel basket. L'australiano ha trovato questa mattina l'intesa con la proprietà del club lombardo che milita nella massima divisione come riporta varesenoi.it. che prevedono questo: un aumento immediato di capitale, nel 45% delle quote di Pallacanestro Varese. L’aumento non verrà evidentemente sottoscritto da Varese Nel Cuore, che resterà in possesso del 5% delle quote, mentre Luis Scola scenderà dall’attuale 51% al 45%. Questa dunque la composizione della nuova compagine proprietaria: Scola 45%, Pelligra 45%, Varese Nel Cuore 5% e Il Basket Siamo Noi 5%. Nuova, di conseguenza, anche la composizione dello stesso consiglio di amministrazione: l’amministratore delegato argentino sceglierà due consiglieri, il gruppo australiano ne nominerà altrettanti. Capitolo economico. Nell’accordo è espressamente previsto che Pelligra Group verserà subito 2 milioni di euro nelle casse biancorosse, in virtù dell’aumento di capitale, con l’impegno a erogare nuovi contributi - stavolta sotto forma di sponsorizzazione - per i successivi 4 anni.