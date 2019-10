Cina, NBA nel caos: il tweet di Morey sta causando una perdita economica enorme

Daryl Morey, general manager degli Houston Rockets, club di Nba, ha recentemente inviato un tweet a sostegno dei manifestanti di Hong Kong. “Lotta per la libertà. Support Hong Kong ”, è apparso sulla pagina Twitter di Morey, che ha eliminato il messaggio quando è scoppiata una tempesta di proteste. Il suo messaggio è andato completamente storto in Cina. Revisione di accordi commerciali a catena e numerose reazioni. Il risultato è che la Lega nell’ultima settimana ha dovuto far fronte a perdite economiche enormi per un tweet.