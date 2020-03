Coronavirus, l’Eurolega si ferma: il CSKA improvvisa un match in famiglia

L’emergenza Coronavirus mostra i suoi effetti anche sul basket nazionale e internazionale. L’ultimo caso di positività riguarda il Fenerbahce, costretto a mettere in quarantena l’intera squadra. Di fronte a questo momento di stop totale tra campionati ed Eurolega, c’è una squadra che sembra fuori dall’emergenza: si tratta del CSKA Mosca. I russi hanno deciso di allenarsi regolarmente, dando vita a una partita in famiglia, riportata dall’account Twitter del club come si fa solitamente con un match vero e proprio. Il “CSKA Red”, composto da Shashkov, Bolomboy, Mike James, Kochergin, Strelnieks, Vorontsevich, Sant-Ross, Koufos, Kurbanov e Baker, ha sfidato il “CSKA Blue” , formato da Khomenko, Ukhov, Antonov, Voigtmann, Hackett, Lopatin, Kulagin, Hilliard e Hines. La vittoria è andata a quest’ultimo da 72-103 nonostante il fatto che il capocannoniere fosse Mike James con 26 punti.