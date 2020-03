Coronavirus, shock in Nba: Gobert di Utah positivo e stagione sospesa

Si ferma anche l’Nba. L’emergenza coronavirus arriva anche nel basket statunitense. Surreale quanto succede nella notte italiana alle 2.30: la partita Oklahoma City-Utah è stata ufficialmente rinviata da poco e la motivazione è la positività al Covid-19 di Rudy Gobert. La voce girava da diverse ore sui social ma solo dopo il comunicato ufficiale della Nba si comprende la gravità del momento.

Stagione 2019-2020 sospesa a data da definirsi. “L’Nba sospende la stagione dopo le partite della notte. L’Nba annuncia che un giocatore degli Utah Jazz è risultato positivo in modo preliminare al COVID-19. Il risultato del test è stato rivelato poco prima della palla a due tra Oklahoma City e Utah Jazz, alla Chesapeake Arena. A quel punto, la gara è stata cancellata. Il giocatore affetto dalla patologia non era nell’Arena. L’Nba sospende la stagione a conclusione delle partite della notte in calendario sino ad ulteriore aggiornamento. L’Nba utilizzerà questa pausa per valutare i prossimi passi da intraprendere in relazione alla pandemia Coronavirus”.