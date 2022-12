Eurolega basket, il miracolo dell’Olimpia contro Monaco sa di svolta

L'Eurolega ha visto la grande vittoria dell'Olimpia Milano contro il Monaco. Un successo che sa di svolta alla sua stagione tormentata in Europa: ieri sera, contro il Monaco secondo in classifica, l'Olimpia sembrava avviata alla undicesima sconfitta in 15 partite, poi di colpo ha ritrovato orgoglio, gioco e rendimento all'altezza delle sue ambizioni. E con un parziale monstre di 17-0 , trascinata da Baron e Ricci, ha ribaltato rivali e match, fino a vincere 79-71. La squadra di Messina, ieri assente in panchina, resta al momento fuori dai primi otto posti che valgono l'accesso alla corsa alle Final Four, ma con l'intensità vista ieri sera la rimonta potrebbe essere alla portata. Giovedì sera era stata la Virtus Bologna a pagare dazio in Spagna, a Vitoria, ma l'Eurolega è un torneo lunghissimo e i giochi sono ancora tutti da fare. Intanto dopo Natale si torna subito in campo (il 29 Milano ospiterà Valencia).

Il record di punti di Billy Baron è di 26 e risale al 2019 quando giocava a San Pietroburgo. L’avversario di allora era la Stella Rossa, un’altra delle sue ex squadre. Ma non aveva mai segnato sei triple come contro l’AS Monaco. Nelle 11 partite che ha giocato quest’anno in EuroLeague, in 10 ha segnato almeno una tripla, in sei più di una. Nelle ultime tre partite, 2-1 il bilancio di squadra, Baron ha fatto 20.0 punti di media, 14/26 da tre, 8/10 nei tiri liberi, è stato in campo 96 minuti, 32.0 per gara. Il bilancio dell’Olimpia nelle partite in cui ha giocato è 5-6. Nelle cinque vittorie dell’Olimpia ha 16.0 punti per partita (sono 7.8 nelle partite perse). Quando Baron ha segnato in doppia cifra, l’Olimpia è 4-1. In tutte le vittorie europee c’è stata la sua zampata. A Villeurbanne, con un canestro da otto metri da fermo, poi ribadito da Kevin Pangos; a Belgrado contro il Partizan ha fatto 3/3 da tre; a Monaco contro il Bayern ha segnato dall’angolo la tripla che di fatto è stata quella della vittoria; a Belgrado contro la Stella Rossa, lo stesso; contro il Monaco ha centrato la tripla del più cinque dopo che aveva già segnato quella della parità. Billy Baron ha il 50.0% in stagione nel tiro da tre, ma nessuno dei primi 10 per precisione ha tirato più dei suoi 4.9 tentativi di media. Considerando gli ultimi tre anni, ha il 41.2%, ma nessuno di chi ha tirato meglio ha anche tirato di più o in quantità paragonabile alla sua.