La Fip ha deciso: “Il titolo 2020 non verrà assegnato”

Un mese dopo lo scoppio della pandemia, il basket ha detto stop alla stagione. Nei giorni successivi alla sospensione lo scudetto sembrava destinato alla Virtus Bologna, ma la federazione ha chiarito tutto con un comunicato.

NIENTE SCUDETTO – Questa la nota della Fip: “La FIP ha reso noto questo pomeriggio le decisioni prese al termine del Consiglio Federale e ha annunciato che non verrà assegnato lo Scudetto. “Come stabilito il 15 aprile scorso il Consiglio federale ha disposto la conclusione della stagione sportiva 2019/2020 dei campionati di Serie A e di Serie A2. Il Consiglio ha quindi stabilito di non assegnare i titoli di Campione per la Serie A e A2 e di non prevedere retrocessioni nel Campionato di Serie A né promozioni e retrocessioni nel Campionato di Serie A2“.