LeBron James, addio strappalacrime a Bryant: “Sono disperato. Porterò avanti la tua eredità…”

Parla LeBron James. Uno degli ultimi, forse, ad aver avuto una conversazione con Kobe Bryant. L’asso dei LA Lakers ha voluto esprimere la propria tristezza per la tragica morte dell’ex stella Nba con un messaggio pubblicato su Instagram.

King James, che aveva appena superato il record di punti di Bryant, è scosso e le sue parole fanno capire lo stato d’animo del giocatore: “Non sono pronto ma ci provo. Sono qui seduto e cerco di scrivere qualcosa di sensato per questo post, ma appena ci provo ricomincio a piangere pensando a te, alla mia nipotina Gigi e all’amicizia, legame, fratellanza che avevamo! Ho letteralmente sentito la tua voce domenica mattina prima della nostra partenza da Philadelphia per tornare a LA. Non avrei mai e poi mai immaginato che quella sarebbe stata la nostra ultima conversazione. Ho il cuore spezzato e sono disperato fratello mio. Ti voglio bene fratello maggiore. Il mio affetto va a Vanessa e alle ragazze. Ti prometto che porterò avanti la tua eredità. Significhi cosi tanto per tutti noi, soprattutto per la #LakerNation e adesso è mia responsabilità caricarmi il peso sulle spalle e andare avanti. Ti prego, dammi forza dall’alto e prenditi cura di me. Ora siamo qui. Ci sono così tante altre cose che vorrei dire ma adesso proprio non ci riesco. Fino a quando non ci rincontreremo #Mamba4Life #Gigi4Life”.