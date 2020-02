LeBron James omaggia Bryant: “Abbiamo il cuore a pezzi, i Lakers una famiglia”

La tragedia di Kobe Bryant ha scosso il mondo sportivo. La squadra del cuore di Black Mamba, i Los Angeles Lakers provano a ripartire e si affidano al loro uomo simbolo: LeBron James. L’asso della formazione gialloviola ha voluto dedicare alla leggenda scomparsa il suo pensiero prima del match: “Prima di cominciare con il discorso che ho preparato, voglio ricordare tutte le vite che sono andate perdute domenica mattina. Ho qualcosa di scritto con me perché mi hanno chiesto di seguirlo per non perdere la rotta, ma se lo leggessi tradirei la fiducia della Laker Nation se leggessi qualcosa di preparato: per questo motivo parlerò direttamente dal cuore. La prima cosa a cui penso è il senso di famiglia. Guardandomi intorno vedo che tutti siamo in lutto, stiamo soffrendo e abbiamo il cuore a pezzi, ma in momenti del genere l’unica cosa da fare è appoggiarsi alla spalla della propria famiglia. Prima di venire a giocare qui a Los Angeles avevo sentito parlare della Laker Nation e di quanto sia presente questo sentimento di famiglia: ecco, è quello che ho sentito nell’ultima settimana, da domenica mattina fino a questo momento. Non solo dai giocatori, dal coaching staff o dall’organizzazione, ma da tutti. Tutti quelli che sono qui fanno parte di una vera famiglia, e so che Kobe, Gianna, Vanessa e tutta la famiglia Bryant vuole ringraziarvi dal profondo del loro cuore così come Kobe ha detto nel suo ultimo discorso qui”.