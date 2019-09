Mondiale, l’Italia saluta con il sorriso: battuto Portorico al supplementare

L’Italia esce di scena con una vittoria. Un successo sofferto fino alla fine per gli azzurri di Meo Sacchetti, già eliminati aritmeticamente dopo le sconfitte contro Serbia e Spagna. La sfida contro Portorico, però, va onorata sino in fondo e la formazione italiana non si sottrae a questo compito. La partenza, però, è un vero e proprio incubo. Gli americani impongono il proprio ritmo e gli uomini di Sacchetti faticano sia in fase difensiva che in attacco. Alla fine del primo tempo, Portorico è avanti di 24 punti. L’Italia si scuote e con un secondo tempo quasi perfetto ricuce lo strappo, arrivando all’ultimo minuto con un vantaggio di 7 lunghezze. Poi una serie di svarioni difensivi rimette in corsa gli avversari che prolungano il match ai supplementari, chiudendo i tempi regolamentari sul risultato di 83-83. Gallinari e Belinelli, supportati da Tessitori e Filloy, evitano una clamorosa sconfitta. Vince l’Italia 94-89.