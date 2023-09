Mondiali di basket- Italia, battuto Portorico: siamo ai quarti dopo 25 anni

Nel 1998 Gianmarco Pozzecco era in campo con la maglia dell'Italia: l'ultima volta che gli azzurri erano sbarcati ai quarti di finale di un Mondiale di basket, in campo c'era l'attuale coach. Adesso il Poz è il tecnico di una Nazionale che entusiasma e guadagna ancora una volta il posto fra le migliori 8 del mondo. Decisivo il 73-57 contro Portorico, bis perfetto della vittoria nella prima gara del Girone I contro la Serbia: due successi su due, conquistato il pass per i quarti di finale.

La seconda fase metteva gli azzurri in condizione di non poter fallire. Bisognava battere i balcanici e Portorico e sperare che fosse sufficiente per passare il turno, magari da primi nel girone per evitare di incrociare gli Stati Uniti nei quarti di finale. Ecco, se alle 14 la Serbia farà il proprio dovere contro la Repubblica Dominicana, gli azzurri chiuderanno pure primi. E ai quarti incontreranno la Lituania, seconda nel Gruppo J. Se invece i serbi dovessero soccombere, i caraibici passerebbero per primi e a Pozzecco toccherebbero gli USA.