Obradovic attacca l’NBA: “Esclude i tecnici europei, è una mafia!”

Da sempre esiste una certa contrapposizione tra il basket europeo e la NBA statunitense. Una differenza espressa sotto vari aspetti, a partire dal tipo di gioco, come sottolineato anche da Dan Peterson ai nostri microfoni. C’è anche chi intravede nel campionato statunitense una sorta di mondo a sé stante, chiuso da pregiudizi. Tra questi c’è anche Zeljko Obradovic. Il tecnico del Fenerbahce, vincitore di ben nove Eurolega, si è scagliato duramente contro la NBA ai microfoni di Sportando: “Nessun allenatore europeo si è ancora distinto in NBA. Perché? Perché è una mafia, non permettono agli allenatori europei di lavorare. Nessuno vuole parlarne, ma posso dirlo perché non mi interessa. Ho molti amici che si allenano nella NBA, siamo insieme durante le estati. Alcuni sono venuti al mio allenamento, sono in contatto con loro. Tutto il mio rispetto per una lega migliore, ma senza dubbio, in Europa ci sono molti allenatori dello stesso livello di quelli dell’NBA. È così”. La polemica è destinata a continuare.