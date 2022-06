Olimpia Milano campione d’Italia: battuta la Virtus Bologna in gara 6

È il quarto tricolore dell’era Armani, il quinto per Messina, il 29° per i milanesi.

L'Olimpia Armani Exchange Milano vince lo scudetto 2022. E' il 29esimo della propria storia. Lo conquista battendo 4-2, in un'avvincente serie finale playoff caratterizzata dalla presenza di tanto pubblico, la Virtus Segafredo Bologna. L’Olimpia domina dall’inizio alla fine e chiude 81-64. È il quarto tricolore dell’era Armani, il quinto per Messina. In campo la festa dei 12 mila