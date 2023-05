Pallacanestro Varese salva e Pelligra esulta: “Renderò club forte e solido in futuro”

Nonostante la penalizzazione la Pallacanestro Openjobmetis Varese è riuscita a ottenere la salvezza, superando Scafati tra le mura amiche con il risultato di 95 a 81. Partita clamorosa di Ferrero e compagni che, presi per mano da un Ross monumentale (tripla doppia da 33 punti, 10 rimbalzi e 13 assist), hanno incanalato il match fin dal primo quarto (32-16) riuscendo a limitare ogni tentativo di rientro dei gialloblu con autorità fino al 40’. I biancorossi torneranno in campo tra sette giorni per l’ultima sfida del campionato 2022-2023 contro la Virtus Bologna. La salvezza è stata accolta con grande entusiasmo anche dal presidente del Gruppo Pelligra Italia Rosario Pelligra che ha commentato il risultato raggiunto ai microfni di varesenews.it: «Siamo felici per la società e la città, per Luis Scola e per i giocatori che hanno fatto una grande impresa. Ora tutti insieme ci siamo, per rendere questo club ancora più forte e solido nel futuro». L’investitore australiano non è ancora entrato ufficialmente nella società della Pallacanestro Varese e si attendono novità nei prossimi giorni. A Varese sono sicuri che tutta l'operazione andrà bene.