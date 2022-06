Shaquille O’Neal cuore d’oro: offre cena a tutto il ristorante e poi…

L'ultima è avvenuta la scorsa notte in un ristorante di New York. Come riportato da Page Six, Shaq si trovava in compagnia di una donna misteriosa al Jue Lan Club, locale noto della città ed evidentemente la serata è andata molto bene visto che al termine del pasto, arrivato il momento di pagare il conto, ha informato i proprietari di volersi occupare non solo del suo, ma anche di quello di tutti tavoli presenti in quel momento a patto che le persone venissero informate solo dopo che lui avesse abbandonato il posto.