Beach soccer, a Catania Italia ko contro l’Ucraina e adesso la Germania ai playoff

Sconfitta anche per le ragazze contro l'Inghilterra

Redazione ITASportPress

Una giornata no per le Nazionali di Beach Soccer. Alla See Sicily Beach Arena di Catania, in questa seconda giornata delle qualificazioni ai World Beach Games, le ragazze di Del Duca perdono con l’Inghilterra, 4-2 ma questa sconfitta è mitigata dall’aver raggiunto già il passaggio in semifinale (domani contro l’Ucraina alle 16.15, diretta Rai Sport +HD) e quindi la qualificazione grazie alla vittoria conseguita contro la Repubblica Ceca (6-2) nella prima giornata. Per la Nazionale maschile, la storia si è un po’ complicata: sconfitta oggi dall’Ucraina, una partita incredibile recuperata nell’ultimo periodo e poi persa al supplementare, gli Azzurri dovranno passare per i play off, dal quinto all’ottavo posto, che domani giocheranno contro la Germania (alle 17.30, diretta su Rai Sport +HD): in caso di vittoria, dovranno poi superare i play off per il quinto e sesto posto dopodomani contro la vincente tra Francia e Turchia per guadagnare la quinta piazza a disposizione per le qualificazioni alla fase finale dei World Beach Games, Bali 2023.

Nazionale Maschile.

La partita. Italia subito sotto, poco reattiva nei primi due periodi di gioco quando l’Ucraina spadroneggia e riesce a portarsi su un parziale di 4-0. Due gol nel primo periodo realizzati da Shcherytsia al 4’ e da Borusk al 6’ ma, allo scadere, gli Azzurri hanno l’occasione di accorciare le distanze però prima Gori si fa parare un rigore e poi un po’ di sfortuna con il palo scheggiato da Zurlo. Nel secondo tempo al 7’ e all’8’ colpiscono di nuovo Shcherytsia e Voitenko, il passivo dell’Italia si fa pesante con 4 gol di scarto. Ma nel terzo tempo c'è tutta la follia e la bellezza di questo gioco: uno scatto d’orgoglio e l’Italbeach risorge con quattro reti di fila nell’arco di 4 minuti: in sequenza Genovali al 6’, Zurlo all’8’, al 9’ Remedi su calcio da fermo e poi al 10’ Giordani, riportano in parità le sorti della partita. Si va al tempo supplementare ma oggi non era giornata: Italia all’attacco, spinta dall’adrenalina data dall’incredibile recupero però è l’Ucraina a colpire nuovamente a metà tempo con Pashko, che azzecca un tiro dalla distanza che rimbalza sotto il corpo di Casapieri. L'Ucraina si qualifica ai World Beach Games mentre per l’Italia ci sono le due partite di play off per raggiungere la quinta posizione che la porterebbe a Bali il prossimo anno.

Italia-Ucraina 4-5 dts (4-4) (0-2; 0-2; 4-0; 0-1ts)

ITALIA: Casapieri, Josep Jr, Giordani, Fazzini, Gori. A disp. Paterniti, Miceli, Genovali, Sciacca, Zurlo, Bertacca, Remedi. All. Del Duca

UCRAINA: Nerush, Medvid, Zavorotnyi, Voitenko, Pashko. A disp. Voitok, Borsuk A., Borsuk I., Zborovskyi, Kovalenko, Glutskyi, Shcherytsia. All. Mykola

Arbitro. Tashkov (BUL); Assistenti, Gomes Soares (POR),Ostrowski (POL)

Reti: 4’pt Shcherytsia, 6’pt Borsuk; 7’st Shcherytsia; 8’st Voitenko; 6’tt Genovali,8’Zurlo, 9’tt Remedi, 10’tt Giordani; 1’32’’ts Pashko

Nazionale femminile.

La partita. Le due squadre si temono, una fase di studio che dura circa nove minuti prima di vedere un’azione di rilievo: Maiorca tira dai 20 metri e coglie la traversa, la palla ritorna in campo e Illiano, davanti al portiere non ne approfitta. E’ l’azione successiva a dare il vantaggio all’Inghilterra: al 9’ la capitana Kempson mette una palla sull’esterno destro e trova Hillier che in scivolata segna la prima rete. Italia in confusione, un minuto dopo Pisa trattiene e atterra n area Clark e l’arbitro concede il rigore: se ne incarica Buckingham che realizza il secondo vantaggio inglese (2-0). Le Azzurre reagiscono e Saggion sfodera tutta la sua classe su un calcio da fermo che, da 25 metri, si insacca nel sette alla sinistra di Haughton (2-1). Il secondo periodo inizia male: al 1’ di gioco Haughton prova il tiro dalla sua porta, Ruotolo non trattiene ed è facile per C. Short depositare la palla in rete per il 3-1. Del Duca tenta la carta delle sostituzioni per ridare spinta e motivazione alla squadra. Un paio di azioni e un bel tiro della Ruotolo che impegna il portiere avversario ma poco altro e la frazione termina con le inglesi in vantaggio per 3-1. L’inizio del terzo periodo è dell’Inghilterra che al 7’ va di nuovo in rete su calcio da fermo con Clark portando a 4 le reti del vantaggio inglese. Al 9’le azzurre tentano una reazione con il loro capitano Iannella che da centrocampo centra la traversa. Un minuto, al 10’, dopo Vecchione si inventa un gol da destra, sulla linea del fallo con un tiro a giro per il secondo gol azzurro, ma è l’ultimo sussulto prima della sconfitta.

Italia-Inghilterra 2-4 (1-2; 0-1; 1-1)

Italia. Ruotolo, Saggion, Pisa, Vecchione, Privitera. A disp. Dilettuso, Maiorca, Iannella (C), Olivieri, Illiano, Naticchioni, Ponzini. All. Del Duca

Inghilterra. Hughton, Barron, Clark, Buckingham, Martin. A disp. Meiwald, C.Short, Hillier, Kempson (C), H.Short, Marshall, James. All. Black

Arbitro. Dor (FRA); Asistenti Gebka (POL) e Garcia-Villarrubia (ESP).

Reti: 10’pt Hillier, 11’pt Buckingham (R), 12’pt Saggion; 2’st Clark; 7’tt Clark, 10’tt Vecchione

Di seguito, i programmi delle due Nazionali.

I Gironi delle qualificazioni maschili

Girone A: ITALIA, Francia, Norvegia;

Girone B: Portogallo, Germania, Moldova;

Girone C: Svizzera, Ucraina, Azerbaijan;

Girone D: Spagna, Turchia, Repubblica Ceca, Svezia.

Calendario e risultati girone A

Lunedì 29 agosto

Italia-Norvegia 17-4

Martedì 30 agosto

Francia Norvegia 5-1

Mercoledì 31 agosto

Italia-Francia 5-1

Classifica. Italia 6pt, Francia 3, Norvegia 0

Venerdì 2 settembre

Quarti di finale

Italia-Ucraina 4-5 (in differita alle 23.50 su Rai Sport HD, canale 58 DT);

Svizzera-Francia 9-6

Spagna-Germania 3-1

Portogallo-Turchia 11-4

Sabato 3 settembre:

Semifinali: Ucraina-Spagna; Svizzera Portogallo

Play off 5°/8° posto: Italia- Germania; Francia-Turchia

Domenica 4 settembre: finale alle 17.30, differita alle 00.30 su Rai Sport HD, canale 58 DT

I gironi delle qualificazioni femminili

Girone A: ITALIA, Inghilterra e Repubblica Ceca

Girone B: Spagna, Svizzera, Ucraina e Svezia

Calendario e risultati del Girone A

Mercoledì 31 agosto

Italia – Rep Ceca 6-2

Giovedì 1 settembre

Inghilterra-Repubblica Ceca 5-1

Venerdì 2 settembre

Italia – Inghilterra 2-4 (differita alle 22.00 Rai Sport + HD )

Classifica: Inghilterra 6pt Italia 3, Repubblica Ceca 0

Sabato 3 settembre

Semifinali

Inghilterra-Spagna

Italia-Ucraina, alle 16.15, diretta Rai Sport + HD

Domenica 4 settembre

Finale alle 16.15, differita alle 23.30 Rai Sport + HD