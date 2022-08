Beach Soccer, a Catania l’Italia travolge la Norvegia. Domani la Francia

Goleada nella prima gara del girone

Alla See Sicily Beach Soccer Arena di Catania non c’è stata partita per l'esordio della Nazionale di Beach Soccer nelle Qualificazioni ai WOrld Beach Games ANOC: 17-4 il risultato finale che mette in evidenza la disparità tecnica tra le due squadre. Un super Gori, sue 6 reti di cui 3 in rovesciata, e un’ottima prova corale della squadra, hanno frantumato, sin dall’inizio, le velleità norvegesi. I gol subiti sono stati perlopiù frutto di disattenzione della difesa Azzurra, compensati dall’attacco devastante che nulla ha concesso ai propri avversari. L’Italia ha già un piede nei quarti di finale ma rimane ancora un ostacolo ben più ostico dei norvegesi: mercoledì alle 17.30 gli Azzurri se la vedranno con la Francia per il secondo e conclusivo match della fase a gironi. E’ importante arrivare primi nel girone perché l’accoppiamento dei quarti di finale sarebbe in questo caso con la seconda del girone C (dove ci Sono Svizzera, Ucraina e Azerbaijan).

Più che soddisfatto il tecnico Emiliano del Duca alla fine della partita: “E’ una squadra che mi piace – dichiara il tecnico Azzurro – che dà molta intensità al gioco aggredendo gli avversari mantenendo un’alta qualità di palleggio. E’ il frutto di questo nuovo corso, fatto di tante novità che si integrano perfettamente con l’esperienza dei nostri veterani. E’ una squadra in crescita che sta mettendo in pratica tutto il lavoro fatto in questi giorni”. Sulla Francia, prossimo avversario: “Una squadra di caratura più alta di quella affrontata oggi. Ma noi cercheremo di imporre il nostro gioco e sicuramente, sarà una bella partita”.

Prima dell’inizio del match è stata inaugurata ‘Casa Azzurri’, una novità assoluta nel mondo del beach soccer. A fare gli onori di casa, il capo delegazione delle due Nazionali, Ferdinando Arcopinto accompagnato dalle ragazze della Nazionale femminile che poi sono rimaste ad incitare i loro compagni per tutta la gara.

La partita. Già nel primo periodo l’Italia mette le cose in chiaro, si esalta Gori al 3’ con una delle sue spettacolari rovesciate che si infila nella porta norvegese dopo aver fatto tutto da solo, raccogliendo una respinta di KAlle su un suo tiro. Vantaggio Azzurro che viene raddoppiato dal secondo bomber di questa Nazionale, Emmanele Zurlo, appena entrato, con pregevole gesto tecnico, stoppa una palla e di destro centra il sette della porta avversaria. I ragazzi di Del Duca non si fermano e sempre Gori porta a tre le reti del vantaggio, sempre in rovesciata, su suggerimento di Josep Jr. Una difesa un po’ svogliata concede ai norvegesi di accorciare le distanze con Savelson che al 10’ azzecca il tiro radente il palo destro. Il primo tempo finisce 3-1 per l’Italia.

Nel secondo periodo l’Italia dilaga ulteriormente: 8-1 il parziale, a dimostrazione della netta superiorità espressa con i 3 gol di Gori e i primi due in Azzurro di Fazzini, il più giovane del gruppo, proveniente dall’infinito vivaio viareggino. Addirittura il portiere, Carpita, si trasforma in realizzatore con una bordata da poco fuori area; chiudono, con gli ultimi due gol, Genovali e Giordali.

Il terzo tempo non fa che confermare l’andamento di tutta la gara quando l’Italia conferma la sua netta superiorità segnando 6 reti e incassandone 2 con Bertacca, l’altro 2001 del gruppo, poco più piccolo di Fazzini, suo compagno di club che apre le marcature; gli fa seguito Zurlo con una doppietta, il vice bomber di questa Nazionale e Remedi che chiude la goleada Azzurra.

La partita della Nazionale maschile contro i Francesi, sarà preceduta dall’esordio delle ragazze contro la Repubblica Ceca alle 16.15 nel torneo femminile, in palio anche in questo caso il pass per i World Beach Games del prossimo anno. (differita di Rai Sport –HD).

ITALIA-Norvegia 17-4 (3-1; 8-1; 6-2)

ITALIA: Casapieri, Josep Jr, Giordani, Fazzini, Gori . A disp. Carpita, Sanfilippo, Miceli, Genovali, Zurlo, Bertacca, Remedi. All. Del Duca

NORVEGIA: Kalle, Aano, Salveson, Jacobsen, Jalland. A disp. Brekken, Badivuku, Li, Kandal, Bidro, Dyngeland, Ahmed. All. Kandal

Arbitro: Tashkov (BUL); Assistenti: Arzuolaitis (LTU) e Sayoud (BEL).

Reti: 3’ pt Gori, 5’pt Zurlo, 8’pt Gori, 10’pt Savelson; 2’st Gori, 3’st Fazzini, 4’st Gori, 5’st Jacobsen, 6’st Carpita, 8’st Gori, 9’st Fazzini, 10’st Genovali, 12’st Giordani; 3’tt Miceli, 3’tt Salveson, Li, 6’tt Bertacca, 6’tt Zurlo, 7’tt Remedi, 8’tt Gori, 11’ Zurlo

Qualificazioni ANOC World Beach Games - I Gironi

Girone A: ITALIA, Francia, Norvegia;

Girone B: Portogallo, Germania, Moldova;

Girone C: Svizzera, Ucraina, Azerbaijan;

Girone D: Spagna, Turchia, Repubblica Ceca, Svezia.

Calendario e risultati Girone A

Lunedì 29 agosto

Italia-Norvegia 17-4

Classifica. Italia 3 pt, Francia e Norvegia 0.

Martedì 30 agosto

Francia Norvegia, ore 17.30

Mercoledì 31 agosto

Italia-Francia, ore 17.30, See Sicily Arena Beach Soccer (presso la Playa di Catania), differita alle 22.50 Rai Sport+ HD, canale 58 DT

Venerdì 2 settembre: quarti di finale (orario da definire), in differita alle 23.50 su Rai Sport HD, canale 58 DT;

sabato 3 settembre: semifinali, 17.30, diretta su Rai Sport HD, canale 58 DT;

domenica 4 settembre: finale alle 17.30, differita alle 00.30 su Rai Sport HD, canale 58 DT

Lista dei convocati

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio Bs); Leandro Casapieri (Pisa Bs), Sebastiano Paterniti Barbino (Catania Bs);

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio Bs), Josep Junior Gentilin (Pisa Bs), Alessandro Miceli (San Benedettese BS);

Esterni: Tommaso Fazzini (Viareggio Bs), Gianmarco Genovali (Viareggio Bs), Marco Giordani (Napoli Bs), Alessandro Remedi (Viareggio Bs), Salvatore Sanfilippo (Catania Bs);

Attaccanti: Giordano Belardinelli (Terracina Bs), Gabriele Gori (Catani