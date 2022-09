Beach soccer, domani a Catania l’Italia in gara da dentro o fuori

La Nazionale maschile ai quarti contro l’Ucraina, la femminile con l’Inghilterra

Domani giornata decisiva per la Nazionale maschile e femminile di beach soccer impegnate nelle qualificazioni ai World Beach Games a Catania. I ragazzi di Del Duca, dopo le vittorie conseguite con Norvegia (17-4) e Francia (5-1) domani alla See Sicily Beach Arena se la vedranno ai quarti di finale con l’Ucraina (differita alle 23.50 su Rai Sport +HD, canale 58 DT) giunta seconda nel girone C di questo torneo.

Un match da dentro o fuori il cui esito positivo darebbe agli Azzurri la qualificazione diretta alla fase finale in programma a Bali l’agosto del 2023. In caso di sconfitta, all’Italbeach rimarrebbe la speranza dei play off per il quinto e sesto posto visto che i pass a disposizione di queste qualificazioni europee sono cinque. Domani in dubbio la presenza di Leandro Casapieri, portiere del Pisa BS campione d’Italia, incorso in un infortunio durante la partita contro la Francia

Dopo l’esordio vincente (5-1) di ieri contro la Repubblica Ceca, per la Nazionale femminile, guidata da Del Duca coadiuvato da Simone Feudi, il percorso è più breve. Già oggi la partita tra Inghilterra e Repubblica Ceca (alle 17.30) potrebbe già decidere il passaggio alla fase finale dei World Beach Games del prossimo anno, nel caso di una vittoria inglese: per le Azzurre significherebbe andare alle semifinali e rientrare nelle prime quattro classificate nel torneo (sono 4 i pass a disposizione per Bali).

In ogni caso, domani alle 16.15 (differita su Rai Sport +HD alle 22.00) l’Italbeach femminile se la vedrà con le campionesse d’Europa dell’Inghilterra, compagine superata (3-2) agli inizi di luglio a Nazarè (POR) nella fase preliminare degli Europei. Vincere questa partita significherebbe guadagnare il primato nel girone e affrontare in semifinale la seconda del gruppo B evitando, probabilmente, di incontrare la Spagna.

Veronica Privitera, ieri contro le ceche con i suoi tre gol è stata la match winner. Nata a Catania, attaccante, ha alle sue spalle una lunga carriera che è iniziata nel calcio a 11 di alto livello: in Serie A con Napoli e Bari tra il 2012 e il 2016 per poi scegliere il futsal e la sua antica passione sulla sabbia coltivata con un gruppo di amici di cui faceva parte anche Fabio Sciacca. Le inglesi le ha già incontrate a Nazarè in un match tosto ma che ha visto prevalere le Azzurre (3-2): “Mi aspetto la stessa partita domani – avverte Veronica – perché siamo due squadre che un po’ ci assomigliamo, volitive e tecniche. Loro, forse, un po’ più fisiche ma grazie ai consigli del mister, in Portogallo siamo riuscite a batterle nonostante loro avessero più esperienza e fossero le campionesse d’Europa in carica. Noi siamo nate da poco ma stiamo imparando a conoscerci e sicuramente cresceremo ancora. Siamo pronte – conclude la Azzurra – e domani sarà di nuovo una bella partita”.

I Gironi delle qualificazioni maschili

Girone A: ITALIA, Francia, Norvegia;

Girone B: Portogallo, Germania, Moldova;

Girone C: Svizzera, Ucraina, Azerbaijan;

Girone D: Spagna, Turchia, Repubblica Ceca, Svezia.

Calendario e risultati girone A

Lunedì 29 agosto

Italia-Norvegia 17-4

Martedì 30 agosto

Francia Norvegia 5-1

Mercoledì 31 agosto

Italia-Francia 5-1

Classifica. Italia 6pt, Francia 3, Norvegia 0

Venerdì 2 settembre

Quarti di finale

Italia-Ucraina alle 17.30, in differita alle 23.50 su Rai Sport HD, canale 58 DT;

Svizzera-Francia, alle 12.15;

Spagna-Germania, alle 13.45;

Portogallo-Turchia, alle 15.00.

Sabato 3 settembre: semifinali, l’Italia gioca alle 17.30, diretta su Rai Sport HD, canale 58 DT;

Domenica 4 settembre: finale alle 17.30, differita alle 00.30 su Rai Sport HD, canale 58 DT

Lista dei convocati

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio Bs); Leandro Casapieri (Pisa Bs), Sebastiano Paterniti Barbino (Catania Bs);

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio Bs), Josep Junior Gentilin (Pisa Bs), Alessandro Miceli (San Benedettese BS);

Esterni: Tommaso Fazzini (Viareggio Bs), Gianmarco Genovali (Viareggio Bs), Marco Giordani (Napoli Bs), Alessandro Remedi (Viareggio Bs), Salvatore Sanfilippo (Catania Bs);

Attaccanti: Giordano Belardinelli (Terracina Bs), Gabriele Gori (Catania Bs); Fabio Francesco Sciacca (Napoli Bs), Emmanuele Zurlo (Catania Bs).

Staff: Capodelegazione, Ferdinando Arcopinto; Segretario, Sabrina Filacchione; Allenatore, Emiliano Del Duca; Assistenti Allenatori, Michele Leghissa e Simone Feudi; Preparatore Dei Portieri, Antonino Nosdeo; Preparatore Atletico, Paolo Larocca; Medici Federali: Vito Caiolo (22/8-1/9), Alvise Clarioni (dal 1/9), Giuseppe Bastone (dal 29/8); Fisioterapisti: Michele Laino, Saverio Didonato e Fabio Caliendo; Addetto stampa, Giuseppe Ingrati.

I gironi delle qualificazioni femminili

Girone A: ITALIA, Inghilterra e Repubblica Ceca

Girone B: Spagna, Svizzera, Ucraina e Svezia

Calendario e risultati del Girone A

Mercoledì 31 agosto

Italia – Rep Ceca 6-2 (differita ore 21.50 Rai Sport + HD, canale 58 DT)

Classifica: Italia 3pt, Inghilterra e Repubblica Ceca 0

Giovedì 1 settembre

Inghilterra-Repubblica Ceca, alle 17.30

Venerdì 2 settembre

Italia – Inghilterra, alle 16.15, differita ore 22.00 Rai Sport + HD

Sabato 3 settembre

Semifinale, alle 16.15, diretta Rai Sport + HD

Domenica 4 settembre

Finale alle 16.15, differita alle 23.30 Rai Sport + HD

La lista delle convocate

Portieri: Angela Ruotolo (Futsal Basic Academy BS); Valeria Dilettuso (Lady International Terracina); Camilla Costantini (Genova BS);

Giocatrici di movimento: Claudia Saggion (Cittadella Women), Melania Pisa (Futsal Basic Academy BS), Francesca Maiorca (Lady International Terracina), Sandy Iannella (Lady International Terracina), Debora Naticchioni (Women Futsal Basic Academy BS), Maria Fabiana Vecchione (Napoli BS), Veronica Privitera (Futsal Basic Academy BS), Giulia Olivieri (Pavia BS), Rebecca Ponzini (Futsal Basic Academy BS), Roberta Illiano (Napoli BS).