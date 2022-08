Beach soccer, oggi a Catania in campo l’Italia. Come seguirla in tv

Oggi doppio appuntamento per il beach soccer Azzurro nelle qualificazioni europee ai World beach games: le due Nazionali, maschile e femminile, affrontano rispettivamente la Francia e la Repubblica Ceca sulla sabbia della See Sicily Beach Soccer Arena di Catania. Le due partite saranno trasmesse in differita su Rai Sport + HD, canale 58 DT (di seguito, nel calendario sono riportati gli orari) .

La Nazionale Maschile. Dopo la straripante vittoria conseguita ieri contro la Norvegia (17-4), per i ragazzi di Del Duca si tratta del secondo match in questo torneo. L’avversario è sicuramente più ostico del precedente, trattandosi dei transalpini che in questa disciplina godono di una tradizione più consolidata: una vittoria Azzurra garantirebbe il passaggio ai quarti con il primo posto in classifica nel girone, cosa che permetterebbe l’accoppiamento con la seconda del girone C dove sono presenti nazionali della caratura di Svizzera, Ucraina e Azerbaijan. Si ricorda che le prime 5 della classifica finale hanno l’accesso alla fase finale dei World Beach Games del prossimo anno Bali.