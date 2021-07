Berrettini batte Auger: dopo 61 anni un italiano in semifinale a Wimbledon

Matteo Berrettini che ottiene lo stesso traguardo raggiunto da Nicola Pietrangeli nel 1960

Redazione ITASportPress

Dopo 61 anni di attesa c’è di nuovo un azzurro in semifinale a Wimbledon, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell’All England Club. E’ Matteo Berrettini che ottiene lo stesso traguardo raggiunto da Nicola Pietrangeli nel 1960. Per il numero uno azzurro è la seconda semifinale Major della carriera dopo quella raggiunta agli Us Open del 2019.

Nei quarti il 25enne romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, ha sconfitto 63 57 75 63, in tre ore e minuti, il canadese Felix Auger-Aliassime, n.19 ATP e 16esima testa di serie. Bravo, anzi bravissimo Matteo ma il 20enne di Montreal ha fallito un’altra prova di carattere, lui che quando la posta in gioco si fa alta non riesce ad esprimersi come sa (a provarlo ci sono le otto finali perse di fila nel circuito maggiore).

Matteo aveva battuto in due set Felix (al primo quarto Slam in carriera e solo alla seconda partecipazione a Wimbledon dove due anni fa si era fermato al terzo turno) nella finale sull’erba di Stoccarda nel 2019. Decisamente buona la partenza dell’azzurro, più centrato rispetto all’amico/rivale: Berrettini è schizzato avanti 5-1 con doppio break. Al momento di chiudere il numero uno azzurro, dopo aver mancato tre set-point di fila, ha concesso le prime palle-break dell’incontro e sulla terza, arrivata grazie ad un doppio fallo dopo il quarto set-point fallito, Auger Aliassime ha recuperato uno dei due break con una volée in allungo (5-3). Ma nel nono gioco, al terzo set-point (il settimo complessivo) Matteo si è assicurato il primo parziale (6-3).