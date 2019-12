Joshua, serata perfetta: batte Ruiz ai punti e torna campione

Anthony Joshua è tornato. Il pugile inglese, ex campione mondiale dei pesi massimi, si prende la rivincita contro Andy Ruiz Junior in Arabia Saudita, vendicando la terribile sconfitta patita a New York contro il messicano, capace di metterlo al tappeto per quattro volte. Stavolta AJ è più accorto e attento. Fin da subito va a segno con diversi jab che rompono la difesa di Ruiz. Le prime cinque riprese portano la firma di Joshua, mentre il messicano non trova le misure per sferrare il colpo decisivo. Le riprese seguenti vedono il ritorno di Ruiz che cerca di avvicinarsi per colpire da vicino l’avversario. una serie di colpi rischiano di mettere in crisi Joshua, ma alla fine il britannico resiste e trionfa ai punti con decisione unanime, riconquistando i titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO. Ai microfoni di DAZN, AJ commenta: “E’ stato dolce diventare campione del mondo la prima volta, è stato altrettanto dolce ridiventarlo”.