Cech, sempre fenomeno tra i pali: rigore parato e migliore in campo all’esordio nell’hockey

Era una garanzia quando giocava a calcio, si è confermato una roccia anche al suo debutto nell’hockey. Petr Cech, ex portiere storico del Chelsea, è sceso in campo per la prima volta con i Guildford Phoenix, squadra di NIHL 2, la seconda divisione dell’hockey inglese.

Esordio nel mondo professionistico che non poteva essere più dolce. Infatti, il portierone è stato assoluto protagonista con la parata decisiva del calcio di rigore decisivo. Più precisamente Cech ha parato ben due shootout, l’equivalente dei tiri dal dischetto appunto, compreso quello più importanti per il successo.

A confermare l’ottima prova del portiere, anche il premio come migliore in campo del match. Un esordio che anche il Chelsea non ha potuto non menzionare nei suoi profili social con tanto di messaggio e emoticon degli applausi.