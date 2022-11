Ciclismo, campionati nazionali 2023 si terranno in Trentino

Il Consiglio federale della Federciclismo ha stabilito che i campionati nazionali si terranno in Trentino che diventerà la capitale delle due ruote visto che in poco tempo si correrà anche per il Giro d'Italia e il Tour of des Alpes. L'evento - che comprende le gare in linea e a cronometro élite maschile e femminile - è in programma dal 22 al 25 giugno. Cuore delle competizioni saranno le strade di Comano, Fiavè e delle Giudicarie. Gareggeranno anche i giovani, con la prova a cronometro. La kermesse arriverà un mese dopo le 2 tappe trentine del Giro d'Italia, in programma il 23 e il 24 maggio.