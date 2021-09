Ciclismo, Europei: ufficializzati i 13 azzurri. Tre gare per Filippo Ganna

La Nazionale di ciclismo professionisti sarà impegnata dall'8 al 12 settembre ai Campionati Europei che si svolgono a Trento

La Nazionale di ciclismo professionisti sarà impegnata dall'8 al 12 settembre ai Campionati Europei che si svolgono a Trento. Il Commissario Tecnico Davide Cassani ha ufficializzato i nomi dei convocati: “Veniamo da 3 anni di successi e puntiamo a far bene. Dovremo essere coesi e forti. Anche il fattore campo ci incoraggia. Avremo avversari molto competitivi, su tutti Tadej Pogacar e Remco Evenepoel”.

I convocati: “Puntiamo su atleti di sicuro affidamento come Sonny Colbrelli e Matteo Trentin che stanno dimostrando di essere competitivi. Gianni Moscon è invece un uomo solido e corre sulle sue strade. Abbiamo poi un giovane come Andrea Bagioli che, dopo l'operazione di questa primavera, ha confermato alla Vuelta Espana di pedalare molto bene. Tra i giovani c'è anche Giovanni Aleotti che nel 2021 ha ben figurato ottenendo la sua prima vittoria. Infine Mattia Cattaneo ha dimostrato di essere tornato ad alti livelli, meritando la maglia azzurra, così come Diego Ulissi”.