Ciclismo, Gand-Wevelgen a Van Aert davanti ai tre italiani

E’ stata vinta dal belga Wout Van Aert la Gand-Wevelgem. Dietro Giacomo Nizzolo, campione d’Italia e d’Europa e Matteo Trentin, terzo. Quarta posizione per Sonny Colbrelli, che conferma il buon momento di forma dopo l’ottavo posto nella Milano-Sanremo. Corsa condizionata dal vento, con il gruppo che si è diviso in più tronconi. La corsa è vissuta su una lunga fuga con Sam Bennett, Danny Van Poppel, Wout Van Aert, Nathan Van Hooydonck, Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin e Stefan Kung. Ai meno 15 si staccano Bennett e Van Poppel e rimangono in sette al comando con la volata con vento a favore vinta da Van Aert.